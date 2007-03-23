У сесійній залі ВР проходить засідання коаліції за участю Януковича

Лідери - за столом президії

У сесійній залі Верховної Ради України проходить засідання парламентської коаліції за участю прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА. Як передає кореспондент УНІАН, за столом президії присутні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ та лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

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