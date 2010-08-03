"Батьківщина" проводить праймеріз

Партія «Батьківщина» з 25 липня по 15 серпня проводить праймеріз всередині своєї політичної сили для визначення популярних кандидатів на місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив член парламентської фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

«Я хотів би поінформувати про те, що в ці дні «Батьківщина» проводить свої праймеріз. Вони розпочаті 25 липня і мають бути завершені до середини серпня. Орієнтовно до 15 серпня», - сказав він.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, до 15 серпня «Батьківщина» має отримати «якісь результати, які дозволять зрозуміти, як це втілити у життя та як це може бути використано у майбутній кампанії».

А.ШЕВЧЕНКО також наголосив, що пропонуватиме своїм колегам по команді зафіксувати механізм праймеріз у партійному статуті. «І з великою долею вірогідності я можу прогнозувати, що на з`їзді «Батьківщини», який відбудеться у вересні, у партійному статуті будуть зафіксовані такі інструменти, як праймеріз, або близькі до них», - сказав він.

При цьому, за словами А.ШЕВЧЕНКА, для партійної системи України доцільним було б ухвалення закону про праймеріз. Він назвав нелогічним змушувати політичні сили проходити через праймеріз, але держава могла б гарантувати механізм підтримки політичних сил при проведенні праймеріз.

Депутат повідомив, що до вересня планує підготувати відповідний проект закону.