Медведько понизив свого заступника

Заступника генерального прокурора Миколу ГОЛОМШУ переведено на посаду військового прокурора Центрального регіону.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 131).

На цю посаду його переведено наказом генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА від 22 липня.

Як відзначає видання, М.ГОЛОМША працював заступником генерального прокурора з листопада 2003 року. У квітні 2007 року його було переведено на посаду прокурора Львівської області, однак, не пропрацювавши там і місяця, він повернувся у центральний апарат ГПУ. Тоді під його нагляд було віддано Головне слідче управління, а також розслідування трьох резонансних кримінальних справ: про отруєння кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА, про замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і загибель лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола.

М.ГОЛОМША перебуває у відпустці до 6 вересня.

Останнім часом М.ГОЛОМША курирував у ГПУ діяльність Головного управління військових прокуратур, Головного управління забезпечення діяльності органів прокуратури, Управління розгляду звернень і прийому громадян, а також відділу фінансування і бухгалтерського обліку. Новий куратор у цих управлінь не з`явився – отже, посада заступника генпрокурора залишається вакантною, відзначає газета.

За інформацією «Коммерсанта», ним може стати перший заступник прокурора Донецької області Наталія МАРЧУК. Вона сказала, що не розмовляла з генпрокурором на цю тему: "Я не чекала від вас такого питання. У мене плани працювати там, куди мене призначив генпрокурор, – на те у мене і погони, щоб я виконувала всі вказівки генерального прокурора. У Донецькій області я працюю давно, люблю область, мені подобається тут працювати".

Разом з тим співбесідник видання, знайомий з причинами кадрових перестановок у Генпрокуратурі, розповів, що переведення М.ГОЛОМШІ на іншу посаду є однією з домовленостей Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА. "Це реалізація програми оновлення Генпрокуратури. У списку троє: КОРНЯКОВА, ГОЛОМША і ЩОТКІН – на цьому реформування Генпрокуратури закінчиться. Але за ЩОТКІНА перед Президентом дуже просить МЕДВЕДЬКО, тому його звільнення повисло в повітрі", – заявив співбесідник газети.