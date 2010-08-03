УЄФА надіслала Кернесу черговий лист

Операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН укотре звернувся до в.о. мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА з приводу будівництва дороги через парк Горького, що зумовила масові протести як городян, так і активістів громадських екологічних організацій. Про це повідомило джерело в Харківській обласній державній адміністрації. Копія документа також надіслана віце-прем`єр-міністрові України Борису КОЛЕСНИКОВУ, президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ й директору турніру УЄФА «Євро-2012» в Україні Маркіяну ЛУБКІВСЬКОМУ.

М.КАЛЛЕН висловив подив тим фактом, що, незважаючи на неодноразові завіряння УЄФА, будівництво спірної дороги, як і раніше, ведеться і ЗМІ продовжують помилково асоціювати її з підготовкою Харкова до Євро-2012. «Як виявилося, будівельні роботи тривають, незважаючи на серйозні побоювання з боку міських жителів і захисників навколишнього середовища. Крім того, у пресі мають місце помилкові заяви про те, що всі ці проекти безпосередньо відносяться до програми підготовки Харкова до прийому матчів УЄФА Євро-2012», – ідеться в листі.

«Мені б хотілося підкреслити, що одна з найголовніших цінностей для УЄФА – це повага, яку ми застосовуємо в усіх сферах нашої діяльності, на футбольному полі й поза ним. УЄФА не хоче асоціюватися з проектами, котрі затьмарюють цей головний принцип», – відзначає у своєму зверненні операційний директор УЄФА.

Як пише М.КАЛЛЕН, одній з причин, що спонукала його знову звернутися до Г.КЕРНЕСА, є лист члена Європарламенту Ребеки ХАРМС, яка виловила занепокоєння тим, що відбувається. «Вона попросила нас зв`язатися з вами з цього приводу», – ідеться в листі М.КАЛЛЕНА.

«Ми просимо звернути увагу на це питання й переглянути важливість будівництва об`єкта. Ми сподіваємося, що можна знайти альтернативне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту. Для України, й особливо для Харкова, дуже важливо, аби підготовка до Євро-2012 проходила відповідно до графіку, без порушень і негативного галасу. Харків, зі всіма його перевагами й вадами, перебуває під прицілом уваги громадськості всього світу», – констатує у своєму зверненні М.КАЛЛЕН.