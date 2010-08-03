Британська Рада представляє програму сучасного медіа-арту

Британська Рада в Україні запрошує переглянути нову програму сучасного британського медіа-арту, розроблену спільно з британською мистецькою агенцією Forma за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та «МедіаДепо».

Програма буде представлена 12–13 серпня в рамках «Балаклавської Одисеї» - фестивалю сучасного мистецтва у Севастополі, та 27–29 серпня – в рамках Тижня актуального мистецтва у Львові. Медіа-арт — це сукупна назва жанрів сучасного мистецтва, які при створенні і представленні мистецьких робіт використовують сучасні медіатехнології — Інтернет, відео, комп’ютерну графіку, анімацію та мультимедіа. Митці, що працюють в царині медіа-арту, нерідко в новий спосіб інтерпретують існуючі аудіовізуальні матеріали.

Програма медіа-арту Британської Ради включатиме наступні роботи: A Secret Understanding («Таємнича змова») - кураторська робота агенції «Форма». Десять митців з різних куточків світу обрали несподівану обробку широко відомої пісні та проілюстрували її фільмом. У результаті народилась 45-хвилинна програма з десяти стрічок, що охоплює різні музичні стилі та підходи до візуалізації — захоплююча, доступна та несподівана.

People Like Us («Люди, схожі на нас») – відео-концерт британської художниці Вікі БЕННЕТТ, відомої своєю роботою у сфері аудіовізуального колажу. Комбінуючи власні композиції, аудіоколаж та анімацію, Вікі наповнює давно відомі образи та мелодії новим гумористичним та сюрреалістичним змістом.

Decasia («Деказія) – майстерна відеоробота, створена нью-йоркським режисером Біллом МОРРІСОНОМ з архівної нітратної плівки. Зображення на такій плівці руйнується з плином часу, утворюючи незвичайні і заворожуючі картини. Фільм одразу став класикою експериментального кіно минулого століття.

Покази супроводжуватимуться коментарями Богдана ШУМИЛОВИЧА, мистецтвознавця, менеджера медійних проектів Центру міської історії (м. Львів) та куратора медійної програми Тижня актуального мистецтва у Львові.

*** Мистецька команда Британської Ради працює з найталановитішими британськими митцями й агенціями на перетині різних жанрів та дисциплін. Ми представляємо найкраще з сучасного британського мистецтва - кінопокази, театральні постановки, виставки, дискусії, літературні вечори та проекти, створені спільно з українськими митцями. Веб-сайт: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-arts