Хто вдарив ножем Ігоря Маркова?

Газета «Вільна Одеса» вимагає від міліції якнайшвидшого оприлюднення обставин інциденту, що стався в одному з ресторанів міста, і внаслідок якого отримав ножове поранення лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ.

Такий запит міститься в публікації видання «Марков знову «відзначився» - п’яна бійка і поножовщина в ресторані», автори якої висловлюють припущення, що з банальної «побутової поножовщини» представниками «Родини» невдовзі може бути «зліплено замах на життя політичного діяча".

Поки що реагування керівництва одеської міліції на публічний запит «Вільної Одеси» немає, однак представник прес-служби партії «Родина» Олександр ХРИСТОФОРОВ заявив сьогодні в інтерв’ю каналу «Інтер», що «інформація про поранення лідера одеської опозиційної партії «Родина», яку розповсюдила низка одеських і українських ЗМІ, не відповідає дійсності».

Нагадаємо, одеська телекомпанія «Круг» повідомила в одному з випусків про те, що через бійку в одному з ресторанів Одеси отримав ножове поранення в шию, унаслідок чого госпіталізований і прооперований в клініці екс-депутат Одеської міськради Ігор МАРКОВ, котрий очолює партію «Родина».

«І.МАРКОВ прибув до ресторану на день народження місцевого бізнесмена під шафе, що не сподобалося деяким учасникам, які намагалися триматися подалі від скандально відомого діяча, - повідомив телеканал «Круг». - Винуватець торжества, який запросив І.МАРКОВА на свій ювілей, зробив йому декілька зауважень. Проте останній продовжував поводитися зухвало, чіплятися до гостей. Виникла бійка, в якій І.МАРКОВ одержав удар ножем в шию, у тяжкому стані був госпіталізований в клініку «Інтосана» і прооперований».

Прес-служба партії «Родина» не коментує даний інцидент, проте, спрогнозував телеканал «Круг», незабаром можна очікувати розповсюдження у ЗМІ, контрольованих лідером партії «Родина», заяви про те, що на їхнього лідера «здійснений напад з політичних мотивів. Хоча насправді попросту братва гуляла».

При цьому «Круг» нагадав, про недавні повідомлення ряду ЗМІ про скоєний напад на активіста партії «Родина» Андрія КУРЛОВА, що числиться охоронцем. І обнародував інтерв’ю з черговим лікарем Одеською облклінлікарні Володимиром БОЙКОМ, який заявив: «А.КУРЛОВ був доставлений в лікарню вночі з проникаючим колото-різаним пораненням черевної порожнини з пошкодженням великих судин, - повідомив лікар-хірург. - Операція пройшла успішно. Пацієнт перебуває в реанімації, стан його стабільний, але тяжкий - унаслідок втрати близько трьох літрів крові до моменту доставки в хірургічне відділення лікарні».

Разом з тим, телеканал «Круг» навів подробиці інциденту, пов’язаного з нападом на активіста партії «Родина». А.КУРЛОВ зі своїм товаришем (прізвисько «Самурай», раніше судимим за розбійний напад) відпочивали з подружжям у складі галасливої компанії в нічному клубі «Лимон». Після добрячої випивки виникла бійка, одну з жінок довелося доставити в травматологію міськлікарні №29, а потім в побутовій бійці одержав ножове поранення в ділянку живота і А.КУРЛОВ.

Втім, указує ТК «Круг», це не перша участь А.КУРЛОВА в кримінальному інциденті. 21 березня 2009 року він разом з іншими охоронцями І.МАРКОВА вчинив безпрецедентний напад на співробітників Одеського УСБУ і досі перебуває під прокурорським слідством.