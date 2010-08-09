Демократичні сили в Донецьку підтримають єдиного кандидата

У Донецьку на посаду мера на майбутніх виборах в місцеві органи влади балотуватиметься кандидат від партії, що представляє демократичні сили регіону.

Про це заявив на брифінгу в Донецьку голова обласної організації партії «Батьківщина» Гарегін АРУТЮНОВ після свого обрання на цю посаду.

Він сказав, що БЮТ обов`язково висуватиме кандидата на вибори Донецького міського голови і не виключив можливості, що підтримає іншого гідного кандидата на цю посаду від партії, що представляє демократичні сили регіону.

«Кандидатів декілька, ми їх розглядаємо. Я поки що не хочу озвучувати прізвища кандидатів на посаду мера Донецька, але кандидат буде, я в цьому упевнений», - сказав Г.АРУТЮНОВ. При цьому він додав: «Якщо раптом вийде так, що з тих кандидатів, які балотуються, буде людина, гідна нашої підтримки, то наша організація може підтримати кандидата і від іншої партії, що представляє демократичні сили».