Партія зелених України зібралася на місцеві вибори

Партія зелених України йде на місцеві вибори 31 жовтня і буде відстоювати у владі право українців на чисту екологію, здоров’я та якість життя.

Таке рішення було затверджено на 19-му позачерговому з`їзді Партії зелених України, що відбувся 7 серпня в Одесі, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як заявила лідер Партії зелених України Тетяна КОНДРАТЮК, «дослідження підтверджують, що станом екології стурбовані 60% українців. Наше головне завдання - вирішувати екологічні проблеми на всіх рівнях влади. Відстоювати право кожного українця на чисте довкілля, якісні продукти харчування, питну воду. Все це визначає якість життя кожної людини. Будь-яка, навіть найбільш ефективна економічна модель, якщо вона не враховує екологічні вимоги, призведе до того, що українці будуть витрачати свої прибутки, перш за все, на ліки».

За словами лідера ПЗУ, партія активно працює над вирішенням екологічних проблем в країні. Проводиться постійний моніторинг стану довкілля в регіонах. Партія домоглася зняття з розгляду законопроекту про будівництво ядерного могильника в Київській області, скасування будівництва вугільного терміналу в Севастополі і вирішення багатьох інших регіональних екологічних проблем.

Говорячи про основні завдання партії, Т.КОНДРАТЮК зазначила, що “зелені” будуть домагатися створення системного екологічного законодавства та запровадження індикаторів нормального стану навколишнього середовища як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях, впровадження екологічно чистих енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах. «Ми розуміємо, що Україна, як і всі країни, живе за об`єктивними законами економіки. І ми не можемо бути супротивниками індустріального вектору розвитку. Але сьогодні гостро назріла потреба створювати умови, при яких бізнес буде зацікавлений стати відповідальним за стан довкілля, як це відбувається у багатьох європейських країнах. Партія зелених України є каталізатором цього процесу», - відзначила Т.КОНДРАТЮК.

За її словами, заради досягнення цієї мети партія стає центром для об`єднання всіх «зелених» політичних та громадських організацій в єдину силу.