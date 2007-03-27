Розпочнеться засідання Кабміну

Завтра, 28 березня, о 10.00 в Будинку уряду відбудеться чергове засідання Кабінету Міністрів України.

Як повідомляється на Урядовому порталі, під час засідання планується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Також заплановано розглянути проекти постанов Кабміну про подальший розвиток вітроенергетики України, про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання на 2007/08 маркетинговий рік.

Крім того, у порядку денному засідання - розгляд проектів розпоряджень Кабміну про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грузії про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення між портами Керч (Україна) та Поті/Батумі (Грузія), про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов‘язаних з проведенням першочергових робіт з ліквідації наслідків стихії, що сталася 30 червня – 2 липня 2006 р. в Автономній Республіці Крим, про перелік урядових комітетів та їх посадовий склад та інші.

Порядок денний може бути змінено.