Наша Україна ініціюватиме звільнення Медведька

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що найближчим часом „Наша Україна” звернеться до Президента Віктора ЮЩЕНКА із ініціативою звільнити Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.

Про це йдеться у коментарі О.ТРЕТЬЯКОВА, переданому УНІАН.

«Генеральна прокуратура не змогла довести жодного звинувачення, висунутого проти Юрія ЛУЦЕНКА, а Подільський суд відмінив ухвалу про порушення кримінальної справи проти лідера «Народної самооборони», - нагадав О.ТРЕТЬЯКОВ, - тож у мене немає сумнівів, що Генпрокуратура виконувала політичне замовлення».

За словам народного депутата, «пан МЕДВЕДЬКО мусить звітувати перед парламентом щодо обшуку у квартирі Юрія ЛУЦЕНКА», та пояснити «всі темні плями» у діяльності прокуратури. «І у мене великі сумніви, що парламент покриватиме прокуратуру, залишивши МЕДВЕДЬКА на посаді», - зауважив депутат.

Водночас О.ТРЕТЬЯКОВ вважає, що коаліційна більшість може підтримати відставку О.МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора. «Це їхній прокурор, котрий виконує їхні замовлення, а не стоїть на сторожі закону та процедури. Тож ні «Наша Україна», ні опозиція, ні Президент не мусять нести відповідальності за діяльність пана МЕДВЕДЬКА», - сказав народний депутат.