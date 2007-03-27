Наша Україна ініціюватиме звільнення Медведька
Третьяков вимагає пояснень
Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що найближчим часом „Наша Україна” звернеться до Президента Віктора ЮЩЕНКА із ініціативою звільнити Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.
Про це йдеться у коментарі О.ТРЕТЬЯКОВА, переданому УНІАН.
«Генеральна прокуратура не змогла довести жодного звинувачення, висунутого проти Юрія ЛУЦЕНКА, а Подільський суд відмінив ухвалу про порушення кримінальної справи проти лідера «Народної самооборони», - нагадав О.ТРЕТЬЯКОВ, - тож у мене немає сумнівів, що Генпрокуратура виконувала політичне замовлення».
За словам народного депутата, «пан МЕДВЕДЬКО мусить звітувати перед парламентом щодо обшуку у квартирі Юрія ЛУЦЕНКА», та пояснити «всі темні плями» у діяльності прокуратури. «І у мене великі сумніви, що парламент покриватиме прокуратуру, залишивши МЕДВЕДЬКА на посаді», - зауважив депутат.
Водночас О.ТРЕТЬЯКОВ вважає, що коаліційна більшість може підтримати відставку О.МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора. «Це їхній прокурор, котрий виконує їхні замовлення, а не стоїть на сторожі закону та процедури. Тож ні «Наша Україна», ні опозиція, ні Президент не мусять нести відповідальності за діяльність пана МЕДВЕДЬКА», - сказав народний депутат.