Курочкін в суді говорив, що на нього планується замах

Російський бізнесмен Максим Курочкін сьогодні вніс клопотання до суду, щоб його відпустили під підписку про невиїзд, бо начебто на нього планується замах, повідомляє “5-й канал”.

Одразу після початку засідання, коли до зали зайшли журналісти, родичі та суддя, М.Курочкін сказав: “У мене все добре, я вас всіх люблю”. Після цього М.Курочкін вніс клопотання, щоб його відпустили під підписку про невиїзд, тому що він боїться за своє життя і начебто на нього планується замах. М.Курочкін сказав: “Помирати не хочу! Прошу мене відпустити!”.

Він також ще раз підтвердив, що добровільно приїхав до України, щоб готувати візит Президента Росії Володимира ПУТІНА та розбиратися з рейдерськими атаками в Дніпропетровську.