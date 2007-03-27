Убивство Курочкіна має повернути МВС до своїх прямих обов`язків

Громадянський рух “Народна самооборона” вважає вбивство російського бізнесмена Максима Курочкіна викликом не лише правоохоронним органам України, а й державі в цілому.

Про це йдеться у заяві Громадянського руху «Народна самооборона», переданій УНІАН.

“Це вбивство ще раз доводить, що міністру внутрішніх справ, звітуючи про 100 днів роботи, необхідно було робити акцент на криміногенній ситуації у державі, а не говорити про весняні марші опозиційних сил”, - вважають у “Народній самообороні”.

На переконання членів руху, “розстріл російських бізнесменів на Обухівській трасі, вбивство Курочкіна ще раз свідчить про те, що керівництво МВС звітує про бойову готовність своїх бійців до маршу опозиції, замість того, щоб напряму займатися розкриттям справ”.

“Народна самооборона” сподівається, що професійні слідчі знайдуть виконавця цього вбивства.

“Справа росіянина Максима Курочкіна має стати перевіркою на професійність нового керівництва МВС”, переконані члени руху.

Як повідомляв УНІАН, М.Курочкіна було застрелено сьогодні у внутрішньому дворі Святошинського районного суду м. Києва, який розглядав кримінальну справу, порушено проти нього за фактом здирництва. М.Курочкін помер від вогнепального поранення в серце. Також отримав два вогнепальні поранення у черевну порожнину співробітник конвою.

За попередніми даними, постріли було зроблено з будинку, розташованого навпроти суду.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства М.Курочкіна.