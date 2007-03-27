Блок Тимошенко: відповідати за вбивство Курочкіна має уряд Януковича

Блок Юлії Тимошенко вимагає від уряду ЯНУКОВИЧА та представників правоохоронних органів знайти винуватців цинічного вбивства людини практично у приміщенні суду і притягнути їх до відповідальності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Як зазначається в повідомленні, вбивство російського бізнесмена Максима Курочкіна, яке сталося сьогодні у внутрішньому дворі Святошинського райсуду, “свідчить про те, що ситуація в Україні стає не керованою”. “Вбивства бізнесменів, сумнівні самогубства, не розкриті резонансні злочини дають всі підстави вважати, що Україна повернулася на початок 90-х, коли більшість конфліктів у бізнесі вирішувались за допомогою зброї”, - зазначає в повідомленні прес-служби БЮТ.

З огляду на це, Блок Юлії Тимошенко заявляє: “саме на уряді ЯНУКОВИЧА та так званій коаліції національної єдності лежить відповідальність за трагічну подію, яка сталась сьогодні у Святошинському районному суді міста Києва”.

“За час уряду ЯНУКОВИЧА зростання тіньової економіки, злочинності, бездіяльності органів правопорядку стали тенденцією, яка неухильно веде країну до хаосу і тотального страху. Є всі підстави стверджувати, що саме таку мету ставить перед собою нова влада, яка з кожним днем відвойовує собі владні повноваження, скуповує народних депутатів і прагне узурпувати всю владу в Україні. Замість того, щоб боротись зі злочинністю, органи правопорядку вправляються у розгоні мирних демонстрацій”. – наголошує БЮТ.

“Уряд ЯНУКОВИЧА та так звана коаліція національної єдності повинні негайно припинити антидержавницьку діяльність та зупинити розгул злочинності”, - заявляє БЮТ.