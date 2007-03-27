Янукович: двері коаліції відкриті для Нашої України
21:11, 27 березня 2007Політика
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...давно відкриті, з самого початку
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що двері коаліції національної єдності у Верховній Раді України відкриті для депутатів з фракції «Наша Україна».
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту - членів комітету з закордонних відносин.
«Двері коаліції відчинені», - сказав він.
Він зазначив, що «Наша Україна» мала приєднатися до коаліції ще одразу після формування його уряду, однак, цього не сталося.
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