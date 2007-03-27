Янукович: двері коаліції відкриті для Нашої України

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що двері коаліції національної єдності у Верховній Раді України відкриті для депутатів з фракції «Наша Україна».

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту - членів комітету з закордонних відносин.

«Двері коаліції відчинені», - сказав він.

Він зазначив, що «Наша Україна» мала приєднатися до коаліції ще одразу після формування його уряду, однак, цього не сталося.