Кінах альтернативи не бачить

Міністр економіки Анатолій КІНАХ упевнений, що на сьогодні в Україні немає альтернативи політиці консолідації національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час засідання третього ділового круглого столу з урядом України.

«Я абсолютно не сприймаю спроб втягнути суспільство і країну в руйнівні процеси протистояння», - заявив А.КІНАХ, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що коаліція в парламенті формується неконституційним способом.

На думку А.КІНАХА, сьогодні, коли в країні існують дуже серйозні проблеми бідності, здоров`я населення, Україна готується до вступу до СОТ, в Україні має бути відновлений конструктивний діалог на основі національних економічних і політичних інтересів.

«І це потрібно не тільки для нас, а й для інших поколінь. І альтернативи політиці стратегії національної єдності немає. І лише таким чином можна формувати конкурентоспроможну, правову і демократичну державу», - заявив міністр економіки. А.КІНАХ упевнений, що таку його позицію поділяє більшість українців.

Як повідомляв УНІАН, голова ПППУ А.КІНАХ був обраний народним депутатом від блоку «Наша Україна». 21 березня його було призначено міністром економіки України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав це призначення моральною ганьбою, оскільки блок «Наша Україна» знаходиться в опозиції до коаліції.