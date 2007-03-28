Янукович вимагає від Цушка звіт про розслідування резонансних вбивств

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА доповіді про розслідування резонансних вбивств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Безумовно не може не хвилювати ситуація, яка останнім часом, Василь Петрович (мається на увазі Василь ЦУШКО - УНІАН), складається криміногенна в регіонах і ці резонансні вбивства. Ви знаєте і остання вчорашня подія, і до цього в деяких регіонах ми мали такі ж ситуації», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми з вами домовлялися, що будуть створені окремі оперативні групи, які відпрацюють всі регіони», - додав він.

Звертаючись до міністра внутрішніх справ, прем’єр-міністр зазначив, що хотів би почути в робочому порядку короткий звіт про хід розслідувань.