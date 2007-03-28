Цушко: пропустіть мене, я йду подавати у відставку

Перед входом до залу засідань уряду журналісти оточили міністра внутрішніх справ України Василь Цушка, вимагаючи коментарів стосовно вчорашнього розстрілу Курочкіна. Однак спочатку міністр відмовився давати коментарі.

"Ми не пропустимо, поки не прокоментуєте убивство", - журналісти вирішили не випускати Цушка з оточення.

"Я хворів, був на лікарняному, тільки вийшов сьогодні", - у відповідь заявив Цушко і знову спробував вийти з кільця журналістів.

"Ви знімаєте із себе відповідальність?" - поцікавилися журналісти, нагадавши, що вчора Секретаріат Віктора Ющенка звинуватив керівництво МВС у непрофесіоналізмі, яке, на думку президентської канцелярії, і привело до розстрілу Курочкіна.

Цушко на питання про відповідальність нічого не відповів.

"Хто за це відповідає?" - запитала одна з журналісток.

"Ти, багато говориш", - раптово розлютився міністр.

"Пропустіть мене, я йду подавати у відставку, а ви мене не пропускаєте", - заявив Цушко, після чого журналісти розступилися.

Кореспондент.net