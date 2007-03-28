Ющенко лякає Верховну Раду ”адекватними заходами”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Верховної Ради не ігнорувати вимоги Основного Закону при формуванні парламентської коаліції.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, про це йдеться в листі глави держави до Верховної Ради.

«Як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод громадян України не маю права залишати поза увагою деструктивні процеси і вимагаю від Верховної Ради України, кожного народного депутата негайного припинення практики ігнорування конституційних приписів, зокрема при формуванні коаліції депутатських фракцій», – наголошує В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави запевняє, що в іншому разі вживатиме всіх передбачених Конституцією і законами адекватних заходів, щоб припинити такі неконституційні дії.

На думку В.ЮЩЕНКА, через ігнорування більшістю народних депутатів конституційних вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій, в державі склалася ситуація, яка має ознаки політичної кризи. «На заміну поодиноким випадкам включення до складу коаліції депутатських фракцій окремих народних депутатів України заступає практика масового поповнення її складу всупереч Конституції України на засадах індивідуального або групового членства», – йдеться в листі глави держави.

На переконання Президента, недодержання конституційних вимог спотворює результати парламентських виборів 2006 року. Як наслідок, зазначає він, це призводить до нехтування таких принципів, закріплених у 5 статті Конституції, як народний суверенітет та недопущення узурпації державної влади.

«Зазначене ставить під сумнів і легітимність Кабінету Міністрів України, персональний склад якого останнім часом призначався за участю сформованої в порушення Конституції України коаліції депутатських фракцій, а також прийняті урядом рішення», – зазначає В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, подальший розвиток подій за сценарієм, який нав`язується окремими політичними силами, загрожує демократії, сталому розвитку українського суспільства, українській державності.