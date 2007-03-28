Янукович видав свою версію причин убивства Курочкіна

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що вбивство російського бізнесмена Максима Курочкіна «скоріш за все це бізнесові розборки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав журналістам.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи є політичні мотиви у цьому вбивстві, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «на мій погляд немає».

Він зазначив, що створена спеціальна слідча комісія, яка розслідуватиме всі обставини цього вбивства.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у Києві під час конвоювання біля приміщення Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену проти російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, було застрелено підсудного та поранено співробітника конвою.