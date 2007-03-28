У Партії Регіонів знають, кого вб`ють наступним

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь Кисельов вважає вбивство російського бізнесмена Максима Курочкіна політичним.

"Це політичне вбивство, метою якого було зіштовхнути Україну з Росією, адже Курочкін – громадянин Росії", - сказав Кисельов журналістам у середу.

"Вбивство Курочкіна – це один епізодів плану по розпуску парламенту", - додав він.

За словами Кисельова, Курочкіна вбито "з метою відволікти увагу громадськості".

"Ви ж бачите, президент не виконав план, коли Буш сказав, що за його каденції Україна стане членом НАТО", - додав Кисельов.

На питання, що він опосередковано звинувачує у вбивстві Курочкіна пропрезидентські сили, Кисельов відповів:

"Ні! Ні! В жодному разі. Не смійте так казати".

Депутат також наголосив, що суд мав посилити охорону Курочкіна після його заяви про можливий замах та вбивство соратників бізнесмена.

Водночас Кисельов спрогнозував: "Наступним чекайте вбивство політика".

"Українська правда"