Завтра Ющенко поїде до Луганська
13:13, 28 березня 2007Політика
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У програмі Президента - відвідування шахти
У четвер, 29 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Луганської області.
Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, головна мета поїздки глави держави - участь у нараді з представниками шахтарських колективів регіону.
Програмою поїздки заплановано, що Президент відвідає шахту ДП «Луганськвугілля».
Також В.ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію, яку в прямому ефірі транслюватиме «5 канал».
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