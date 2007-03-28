Завтра Ющенко поїде до Луганська

У програмі Президента - відвідування шахти

У четвер, 29 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Луганської області. Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, головна мета поїздки глави держави - участь у нараді з представниками шахтарських колективів регіону. Програмою поїздки заплановано, що Президент відвідає шахту ДП «Луганськвугілля». Також В.ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію, яку в прямому ефірі транслюватиме «5 канал».

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