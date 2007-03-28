Тимошенко вдячна ”санітарам опозиції”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішні випробування лише зміцнять українську опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам, відповідаючи на запитання, чи є загроза переходу нової групи народних депутатів від БЮТ до парламентської більшості.

«Добре, що обставини та час перевіряють нашу силу. Я навіть вдячна уряду та коаліції, оскільки їхні дії допомагають нам викристалізувати команду національного будівництва. Вони свого роду санітари, які допомагають нам очиститися від зрадників та слабких духом», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що надає великого значення першому засіданню Комітету національного порятунку і сподівається, що в його роботі візьмуть участь справді демократичні сили. (Перше засідання Комітету заплановано на четвер, 29 березня - УНІАН).