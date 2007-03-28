Тимошенко вдячна ”санітарам опозиції”
Коаліція допомагає їй вичистити зрадників та слабких духом
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішні випробування лише зміцнять українську опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам, відповідаючи на запитання, чи є загроза переходу нової групи народних депутатів від БЮТ до парламентської більшості.
«Добре, що обставини та час перевіряють нашу силу. Я навіть вдячна уряду та коаліції, оскільки їхні дії допомагають нам викристалізувати команду національного будівництва. Вони свого роду санітари, які допомагають нам очиститися від зрадників та слабких духом», - сказала лідер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що надає великого значення першому засіданню Комітету національного порятунку і сподівається, що в його роботі візьмуть участь справді демократичні сили. (Перше засідання Комітету заплановано на четвер, 29 березня - УНІАН).