Могильов має дані, що Данилишин - за кордоном

У правоохоронних органів є багато даних, які підтверджують, що екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на брифінгу.

"Багато було даних про те, що він виїхав за кордон, тому, залежно від того, де він буде, там і будемо його шукати, якщо будуть офіційні документи на його розшук", - сказав А.МОГИЛЬОВ. Він також додав, що як тільки до Міністерства внутрішніх справ надійдуть офіційні документи на розшук Б.ДАНИЛИШИНА, міліція зразу ж розпочне його пошуки.

Як повідомляв УНІАН, проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі у одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в ГПУ повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи.

Тим часом у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що колишній міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

За даними ГПУ, 11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.