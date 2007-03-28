БЮТ вважає, що після лікарняного Цушко може піти у відставку

Блок Юлії Тимошенко вимагає негайної відставки міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА у зв’язку з убивством біля суду в Києві російського бізнесмена Максима Курочкіна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За даними прес-служби, сьогодні В.ЦУШКО, коментуючи журналістам вбивство М.Курочкіна, сказав: „Я нічого не знаю, я хворів, я тільки вийшов з лікарняного”. Цю відповідь В.ЦУШКА у БЮТ розцінюють як свідчення того, що міністр внутрішніх справ абсолютно не контролює ситуацію зі злочинністю в країні.

“Вся діяльність міністра зосереджена на можливих акціях протесту громадян та методах боротьби з ними, а не контролем за криміногенною ситуацією в Україні”, стверджують у БЮТ.

Очевидним, на переконання БЮТівців, є те, що “правоохоронні органи країни на чолі з ЦУШКОМ не цікавить рівень злочинності в країні. Відповідно злочинний світ контролює та заохочує злочинність у суспільстві”.

З огляду на ситуацію, що склалася із вбивством підозрюваного перед судом, та на те, що міністр не володіє інформацією про скоєний цинічний злочин, БЮТ і вимагає негайної відставки В.ЦУШКА.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня російського бізнесмена М.Курочкіна застрелили на території Святошинського райсуду Києва. Постріли пролунали, коли М.Курочкіна конвоювали у внутрішньому дворі суду до машини, щоб відвезти до слідчого ізолятора. Також поранено працівника конвою. За повідомленнями правоохоронців, на горищі житлового будинку навпроти приміщення суду знайшли зброю, з якої, ймовірно, здійснили вбивство.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства.

М.Курочкіна затримали в листопаді 2006 року в аеропорту “Бориспіль” за звинуваченням у здирництві. Згодом Голосiївський суд Києва обрав для М.Курочкiна запобіжний захiд у вигляді арешту.