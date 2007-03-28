Ющенко та Янукович запросили делегацію НАТО до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ запросили делегацію НАТО відвідати Київ 8-10 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомив заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що підписано лист на ім’я генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА із запрошенням делегації НАТО взяти участь у святкуванні 10-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

Як наголосив О.ЧАЛИЙ, найбільш знаменне в цьому документі те, що “цей документ підписаний як Президентом України, так і прем’єр-міністром України. Тобто сьогодні при тому, що існують тактичні розбіжності, і вони можливі, але в стратегічному плані Президент продовжує співпрацювати з ВР і прем’єр-міністром, щоб посилювати нашу співпрацю і стосунки з НАТО».