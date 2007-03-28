Ющенко і Янукович обговорюють політичну ситуацію в країні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ обговорюють політичну ситуацію в країні та підсумки візиту прем’єра до Брюсселю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК.

Зокрема, за її словами, зустріч триває вже понад годину, сторони обговорюють підсумки вчорашнього візиту В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселю, а також політичну ситуацію в Україні.

Л.МУДРАК додала, що зустріч проходить за ініціативи прем’єра.