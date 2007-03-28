Ющенко збирається до Путіна перед Великоднем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом у першій декаді квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Серед головних тем візиту Президента О.ЧАЛИЙ назвав обговорення і ухвалення плану дій на наступні два роки між Україною та Росією. Він зауважив, що цей план охоплює всі сфери співробітництва двох держав.

Також, за словами О.ЧАЛОГО, серед іншого буде обговорюватись питання прямих енергопостачань до України.

О.ЧАЛИЙ нагадав позицію Президента щодо «РосУкрЕнерго», що Україна повинна мати прямі відносини на рівні державних господарюючих суб’єктів по поставках російського газу в Україну. “Президент негативно ставиться до тієї посередницької діяльності, яку здійснює «РосУкрЕнерго»… І він віддає перевагу більш прозорим прямим відносинам. І це питання, я думаю, також буде обговорюватись в Москві», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що В.ЮЩЕНКО відвідає РФ 21 березня. Однак Президент України переніс візит з огляду на трагічні події у Кемеровській області та Краснодарському краї РФ.

Тоді 19 березня на шахті «Ульяновська» у Кемеровській області Росії внаслідок вибуху метану загинуло понад 100 осіб, а вночі 20 березня у станиці Камишеватська Краснодарського краю РФ внаслідок пожежі в притулку для людей похилого віку загинуло 62 особи.

Президент РФ підписав указ, згідно з яким 21 березня було оголошено в Росії днем жалоби за жертвами трагедій.