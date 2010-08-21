Рівень підтримки нової влади стрімко падає (опитування Центру Разумкова)

Більше 50% українців вважають, що ситуація в державі розвивається у неправильному напрямку.

Такі висновки було зроблено за результатами переданого агентству УНІАН опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, згідно з опитуванням, у першій половині 2010 року, після президентських виборів, в Україні спостерігалося істотне зростання соціальних очікувань, пов’язаних зі зміною влади. Зокрема, це знайшло прояв у зростанні частки тих, хто вважав, що «події в Україні розвиваються в правильному напрямі» (до 42,7% у травні 2010 року, тоді як 32,6% вважали, що події розвиваються в неправильному напрямі).

Однак протягом останніх двох місяців рівень оптимізму в суспільстві істотно знизився, відзначають експерти. За даними опитування, лише 25,6% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі і 50,4% – що в неправильному.

Водночас, порівняно з травнем, менше стало тих, хто вважає, що нова влада виправдала їхні сподівання (у травні таких було 24,8%, у серпні – 16,2%), а частка тих, хто вважає, що нинішня влада краща, ніж колишня, зменшилася з 49,2% до 33,6%.

Разом з тим, відносна більшість респондентів (48,4%) дотримується думки, що дії Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, 32,8% вважають, що його дії насамперед спрямовані на захист національних інтересів (у травні співвідношення цих показників становило відповідно 30,1% і 49,9%).

Крім того, порівняно з травнем істотно знизився рівень підтримки дій органів влади і вищих посадових осіб держави. Так, частка респондентів, які повністю підтримують діяльність Президента України, знизилася з 39,7% у травні до 22,5% у серпні. Частка тих, хто повністю підтримує діяльність уряду – з 26,7% до 14,3%. А частка тих, хто повністю підтримує діяльність Верховної Ради України – з 19,3% до 10,9%.

Що стосується окремих політичних фігур, то рівень повної підтримки дій прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА за вказаний період знизився з 31,7% до 16,9%, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – з 15,1% до 9,9%, віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА – з 27,8% і 20,6%.

При цьому підтримка опозиційних політиків фактично не змінилася і залишилася на низькому рівні – повністю підтримували діяльність Юлії ТИМОШЕНКО у травні 10,6% респондентів, у серпні – 10,5%, Арсенія ЯЦЕНЮКА – відповідно 8,8% і 7,8%, Віктора ЮЩЕНКА – відповідно 3,4% і 2,7%.

В опитуванні, яке проводилось 10-15 серпня, взяли участь 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Опитування проводилось у 129 населених пунктах (75 міських та 54 сільських поселень).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.