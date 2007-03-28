Янукович вважає, що Тимошенко сама винна

Входження депутатів з опозиційних фракцій до коаліції спровоковане деструктивною позицією Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив В.ЯНУКОВИЧ після закінчення зустрічі з ЮЩЕНКОМ у Секретаріаті Президента за результатами його візиту до Брюсселя.

«Дії депутатів були спровоковані деструктивною позицією лідера опозиції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як приклад він навів вимоги Ю.ТИМОШЕНКО до своїх депутатів писати начебто добровільні заяви про дострокове припинення повноважень та інше.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у цих депутатів «є бажання конструктивно працювати». За його словами, ці депутати хочуть мати в парламенті інструмент висловлення своєї позиції. Відповідаючи на запитання журналістів, як він реагує на заяви Президента щодо нелегітимності парламентської коаліції у разі входження до неї депутатів за персональними заявами, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «це питання спірне». Він наголосив, що такі ініціативи депутатів «не дають сигналу на об’єднані дії». Однак разом з тим, за словами В.ЯНУКОВИЧА, по іншому треба ставитись до ініціатив лідера опозиції.