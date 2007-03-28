Балога відкидає ”радянські наклепи”

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА рішуче відкидає закиди на свою адресу в розсилці директив щодо збору учасників опозиційних акцій.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, В.БАЛОГА наголошує, що «заяви про ці вказівки зроблені в стилі радянських наклепів, адже ніхто не бачив жодного подібного документа за моїм підписом: їх просто немає”. “Я чітко розмежовую свою політичну діяльність із роботою на державній службі у Секретаріаті Президента України», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один із керівників Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що Секретаріат Президента дав вказівку зібрати 31 березня в Києві «молодиків з кримінальним минулим» з метою влаштування безладдя та тиску на владу.