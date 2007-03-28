У Президента 8 тисяч аргументів, щоб розпустити парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО отримує численні звернення з вимогою розпустити Верховну Раду. Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявив глава Секретаріату Президента після сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За словами В.БАЛОГИ, “таких апеляцій до Глави держави вже понад вісім тисяч, причому з усіх без винятку регіонів. Дехто навіть намагається спонукати Президента до розпуску парламенту через суд». При цьому він зазначив, що «якщо Президент як гарант Конституції прийме таке рішення, керівник президентського Секретаріату невідкладно підготує відповідний Указ».

Водночас В.БАЛОГА повідомив, що Президент України ретельно вивчає всі можливі правові способи розв’язання глибокої політичної кризи, яка з кожним днем чинить все більш руйнівний вплив на суспільство і країну. За його словами, Глава держави шукає такі рішення, які б припинили згубний вплив кризових процесів на функціонування влади в Україні. «Президент упевнений, що політичну кризу в країні потрібно швидко і рішуче долати», – додав він.

На переконання В.БАЛОГИ, «систематичне і відкрите зневажання Конституції стало нормою життя для парламентської більшості та сформованого нею уряду. Законотворці самі порушують Основний Закон і роблять вигляд, що нічого не відбувається”. “Гарячим прикладом” він назвав перехід народних депутатів із опозиційних фракцій до коаліції. “Справді, політики можуть міняти свою політичну стать, тут питання лише у їхній моральності. Однак розширювати коаліцію у такий спосіб Конституція забороняє», – зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату також висловив переконання, що остання зустріч Президента із суддями Конституційного Суду створила якісний імпульс у діяльності цього органу. «Тільки Конституційний Суд своїми рішеннями дасть відповідь суспільству щодо конфігурації влади в країні», – вважає В.БАЛОГА. При цьому він вказав, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, тому «ніхто не може забрати у людей їхнє право мирно вимагати від своїх обранців виконання передвиборчих зобов’язань».