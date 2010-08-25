Янукович запевняє, що дітище уряду Азарова захищатиме бідних
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що новий Податковий кодекс захищатиме бідних та сприятиме розвитку підприємництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив учора у своєму зверненні до українського народу з нагоди 19-ї річниці незалежності України, виголошеному на Майдані Незалежності у Києві.
«Новий Податковий кодекс буде захищати бідних і працювати на підприємця. А не на чиновника», - заявив він.
Глава держави також запевнив, що у процесі підготовки документу «буде врахована кожна раціональна пропозиція».
«Всі норми, що стримують розвиток підприємництва в Україні, будуть відкинуті», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.
23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.
З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.
ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.
3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.