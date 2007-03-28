Тимошенко повертається до Києва

Авторитетний французький журнал “Міжнародна політика” вручив лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО відзнаку “За політичну мужність”.

Як передає кореспондент УНІАН, відзнаку Ю.ТИМОШЕНКО в Університеті Сорбонна вручив сам засновник цієї відзнаки професор Патрік ВАЙСМАН. При цьому він зазначив, що журнал таким чином вшановує значні заслуги Ю.ТИМОШЕНКО в розвитку демократії в Україні. За його словами, останнього разу цю нагороду отримав у 2004 році Папа Римський Іоанн Павло Другий.

Ю.ТИМОШЕНКО у відповідь наголосила, що справжньою перемогою для неї буде незалежна, вільна європейська Україна.

Цього ж дня Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася з головою сенату Франції Крістіаном ПОНСЕЛЕ та міністром культури і комунікацій Рено Донедьо де ВАБРОМ. Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО журналістам після зустрічі, співрозмовники засвідчили, що Україна є справді важливим партнером для Євросоюзу та Франції.

Зокрема, на її думку, значну перспективу має програма привілейованого партнерства, яку цілком реально укласти між ЄС та Україною.

“Неоднозначне ставлення до розширення ЄС всередині самих країн ЄС не дає Україні гарантії швидкого вступу до цього об’єднання, тому ми маємо користатися всіма шансами. А згадана програма є таким шансом”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Під час зустрічі з міністром культури Р. де ВАБРОМ, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, обговорювалися перспективи проведення в Україні масштабних міжнародних акцій на кшталт “культурного Давосу”. “Це близько обом нашим країнам”, - вважає вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Україна може запозичити також конкретний французький досвід у сфері культури. Як приклад вона навела діючу у Франції програму державного страхування, за якої мітці отримують державну допомогу в перідод між діючими контрактами.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Ю.ТИМОШЕНКО відбула з візитом до Франції.

Під час візиту вже відбулися зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з міністром промисловості Франції Франсуа ЛООСОМ та керівниками великих французьких підприємств, зокрема компаній «Газдефранс», «Арева» та інших. Також відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з речником уряду, міністром у справах бюджету та адміністративної реформи Жаном Франсуа КОППЕ.

Під час свого візиту до Франції, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона прагне максимально адекватно донести до французьких політичних кіл позицію української опозиції в нинішній ситуації, а також запобігти згортанню українсько-французьких проектів, розпочатих під час її діяльності на посту глави уряду.

Лідер БЮТ також планувала присвятити частину свого візиту до Парижа дискусіям з членами французької бізнес-спільноти та ЗМІ.

Водночас, як повідомляв УНІАН, їй довелося скоротити програму візиту у зв’язку зі страйком французьких авіадиспетчерів, що оголошений на завтра. Сьогодні вночі Ю.ТИМОШЕНКО провертається до Києва.