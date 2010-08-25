Черновецький знайшовся

«Газете по-киевски» вдалося розшукати мера Києва Леоніда Черновецького. Як виявилось, київський градоначальник відпочиває в женевському готелі Four Seasons Hotel des Bergues.

А раптовість, з якою було зібрано сьогоднішнє засідання Київради, призначене на 12.00, викликала у видання наступні запитання:

– Леоніде Михайловичу, як відпочивається?

– Нормально, хто це?

– «Газета по-киевски». Ви знаєте, що завтра відбудеться сесія Київради?

– Ммм... так.

– За чиїм розпорядженням?

– Еммм...

– За вашим?

– Звичайно, так, за моїм.

– Тут ходять настирливі чутки, що ви збираєтеся у відставку...

– Та дурниці це все, я вас прошу...

– А коли вас в Києві-то чекати?

– Скоро. Днями. А може, навіть до сесії.

– Так вона ж завтра!

– Все, гаразд, пока...

Інтер`єр номерів в готелі Four Seasons Hotel des Bergues розробляв відомий французький дизайнер П`єр-Ів Рошон. Він поєднує в собі «розкішну елегантність, класичний стиль і сучасні можливості техніки». З вікон номерів відриваються прекрасні види на Женевське озеро, Старе місто чи внутрішній дворик. Вартість номерів стартує від $600, апартаментів – від $820, королівських номерів – від $1700 за добу.