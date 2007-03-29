Ющенко вийде в прямий ефір
08:54, 29 березня 2007Політика
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Президент здійснить робочу поїздку до Луганської області
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Луганської області.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, головна мета поїздки - участь у нараді з представниками шахтарських колективів регіону.
Програмою поїздки заплановано, що Президент відвідає шахту ДП «Луганськвугілля».
Також В.ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію, яку в прямому ефірі транслюватиме «5 канал».
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