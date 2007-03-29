Ющенко вийде в прямий ефір

Президент здійснить робочу поїздку до Луганської області

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Луганської області. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, головна мета поїздки - участь у нараді з представниками шахтарських колективів регіону. Програмою поїздки заплановано, що Президент відвідає шахту ДП «Луганськвугілля». Також В.ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію, яку в прямому ефірі транслюватиме «5 канал».

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