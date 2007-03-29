Янукович поїхав на Донеччину

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Донеччині В.ЯНУКОВИЧ відвідає Свято-Георгієвський собор в місті Макіївка, Харцизький трубний завод та проведе нараду з питань водопостачання населених пунктів Луганської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим.

На Харцизькому трубному заводі прем’єр візьме участь у мітингу, присвяченому введенню в експлуатацію нової лінії виробництва електрозварювальних труб.

Як повідомляє прес-служба уряду, до Донецької області В.ЯНУКОВИЧ відбув 28 березня ввечері.