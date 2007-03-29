У Києві відбудеться Форум національної єдності

30 березня 14-00 на Європейській площі столиці України відбудеться Форум національної єдності, основним гаслом якого буде "В єдності країни - майбутнє України". Форум зініційований коаліцією національної єдності. До участі у Форумі запрошуються Президент України Віктор Ющенко, Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, Прем`єр-міністр України Віктор Янукович, народні депутати України всіх фракцій парламенту, представники політичних партій, громадських організацій, видатні діячі науки, культури, мистецтва. Оргкомітет Форуму.

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