Біля Секретаріату влаштували репетицію Майдану

Сьогодні вранці активісти громадської організації “Молодіжний союз “Наша Україна” та Блоку Юлії Тимошенко розпочали пікетування Секретаріату Президента з вимогою розпустити Верховну Раду.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, біля Секретаріату Президента з боку вулиць Інститутської та Лютеранської зібралося більш як 200 мітингувальників з прапорами “Нашої України”, “Молодіжного союзу “Наша Україна” та БЮТ.

Учасники акції протесту вимагають від глави держави Віктора ЮЩЕНКА розпустити парламент і призначити дострокові вибори до Верховної Ради.

В руках учасників акції транспаранти “зРаді – ні! Розпуску – ТАК!”, “Пане Президенте, розпустіть парламент!”, “Верховній зРаді не місце у владі!”.

На мітингу присутні лідери молодіжної “Нашої України” Степан БАРНА, Олексій ГРИЦЕНКО та Руслан ГОДОВАНИЙ. Пізніше на акцію прибуде лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомляє "Українська правда", на запитання, чому акція проходить у четвер, адже спільний мітинг опозиції заплановано на суботу, учасник відповів: "Це репетиція".