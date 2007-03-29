Зварич назвав заяви Кисельова маячнею

"Вчорашня заява Кисельова - це маячня. Адже якщо не виконувати укази Президента, тоді я не знаю, в якій ситуації опиниться наша держава", - вважає постійний представник Президента в парламенті Роман Зварич. "Укази Президента, які видаються в межах його компетенції, відповідно до ст. 106 Конституції України є обов`язковими для виконання. По-друге, Верховна Рада не уповноважена призначати дострокові вибори Президента", - цитує його слова прес-служба "Нашої України".

Р.Зварич вважає, що репліки заступника голови парламентської фракції Партії регіонів Василя Кисельова схожі на кроки до антиконституційного перевороту.

Нагадаємо, вчора в ефірі "5 каналу" В.Кисельов заявив, що якщо Віктор Ющенко підпише указ про розпуск парламенту, то ВР його ігноруватиме і призначить дострокові вибори Президента.

РБК