Мітинги у Києві: ”красный, синий, голубой - выбирай себе любой”

З 29 березня по 3 квітня в Києві відбудеться низка акцій політичних партій та громадських зібрань з приводу політичної ситуації в Україні.

Як повідомив УНІАН начальник головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктор ГОНЧАРУК, до управління надійшли заявки з приводу проведення відповідних акцій.

Так, за словами В.ГОНЧАРУКА, Партія регіонів та Союз молоді регіонів України організовують в Києві з 29 по 3 квітня Форум національного єднання. Захід буде проводитись щоденно з 8 до 22 години зі встановленням стендів відповідного змісту, звукової апаратури, з проведенням діалогів із громадськістю представників партії тощо. Ці заходи відбуватимуться за участі представників Партії регіонів на Майдані Незалежності, Європейській та Михайлівській площі. На участь в акції заявлено близько 250 тис. осіб. За участю представників Союзу молоді регіонів України відбудуться заходи на Контрактовій площі, Софійській площі, а також у парку Шевченка та у Маріїнському парку. Тут планується участь близько 200 тис. осіб.

За даними В.ГОНЧАРУКА, з сьогоднішнього дня, також згідно із заявкою, відбуватиметься мирне зібрання громадян, організоване «Нашою Україною», біля Секретаріату Президента на Банковій, 11. Акція проходитиме сьогодні та завтра з 9 до 18 години. Згідно із заявкою, захід проводиться з метою залучення громадськості до політичних процесів, що відбуваються в країні.

В.ГОНЧАРУК також повідомив, що на 31 березня столична організація ВО «Батьківщина» заявила про організацію громадського заходу на підтримку демократії в Україні. Основна частина акції буде проводитись на Майдані Незалежності, де буде встановлено сцену. Захід розпочнеться о 17 годині. О цій же годині паралельно розпочнуться акції на Європейській та Софійській площі, де представники «Батьківщини» влаштують депутатські прийоми. На участь в акції заявлено 20 тис. осіб.

Крім того, за словами В.ГОНЧАРУКА, 31 березня міська організація політичної партії «Вперед, Україно!» презентуватиме Громадянський рух «Народна самооборона» як свого політичного партнера. Заходи пройдуть на Майдані Незалежності, Контрактовій площі, Софійській площі та парку Шевченка з 11 до 22 години. Кількість учасників не заявлена.

Як зазначив В.ГОНЧАРУК, на сьогоднішній день, враховуючи всі подані заявки, мерія не звертатиметься до судових органів з приводу розведення акцій у часі чи щодо якихось інших запобіжних заходів стосовно учасників акцій.