Богатирьова попередила американського посла про загрозу для Ющенка

Координатор парламентсько-урядової Коаліції національної єдності, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що дострокові парламентські вибори не змінять політичну ситуацію, бо кількість прихильників Партії регіонів тільки зростає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇ, про це вона заявила учора на зустрічі з Надзвичайним та Повноваженим Послом США в Україні Уільямом ТЕЙЛОРОМ.

Сторони обговорили ключові проблеми політичної ситуації в Україні, розвиток подій по лінії діалогу Президент – уряд – парламентсько-урядова коаліція – опозиція і шляхи збереження стабільності конституційного ладу, формування політики національної єдності спільно з Президентом України, підготовку програми дій уряду і проведення соціально-економічних реформ, боротьбу із корупцією, енергетичну незалежність України тощо.

У ході зустрічі Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що політика уряду і політичної більшості направлена на розробку проекту розбудови потужної держави з опорою, перш за все, на національні ресурси, і проведення політики відкритості для інвесторів із постійним розширенням можливостей доступу українців до управління країною і контролю над владою. Це політика національного прагматизму. Мета – створити в Україні економічну модель розвитку на принципах публічності, соціалізації і солідарності, некорумпованості і детінізації.

Лідер фракції Партії регіонів підкреслила, що парламентсько-урядова Коаліція національної єдності готова до спільних дій з опозицією в законотворчому процесі, якщо опозиція ініціює конструктивні пропозиції щодо обслуговування інтересів всіх українців. «Але ми не готові до підтримки будь-яких екстремальних дій, направлених на дестабілізацію ситуації, штучного нарощування політичної кризи з метою дострокових виборів в парламент. Вони нічого змінити не можуть, оскільки кількість прихильників Партії регіонів тільки зростає. Більше того, в цьому випадку ми будемо приречені і на дострокові вибори Президента, оскільки така криза зачепить його інститут найбільше»,– наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.