Катеринчук: коаліція готує автобуси з провокаторами

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК спростовує заяви представників коаліції відносно розпорядження Секретаріату Президента зібрати 31 березня в Києві кримінальних осіб для влаштування безладдя та тиску на владу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив, коментуючи заяву заступника керівника фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.

“Абсурдні заяви ЧЕЧЕТОВА про те, що Секретаріат Президента збирає до суботньої акції об`єднаної опозиції "кримінальних молодчиків" з метою організації заворушень свідчать лише про підготовку провокацій з боку “антикризовиків”, - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що вся відповідальність за будь-які конфлікти, які можуть відбутися 31 березня на Майдані, лежатиме на “регіоналах”. За його словами, обов`язком правоохоронних органів є забезпечення мирного і цивілізованого проведення акцій протесту: “Немає значення, хто і що планує - має значення, як на це реагуватиме міліція”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

При цьому народний депутат зазначив, що за інформацією, яка є в його розпорядженні, представники “антикризової” коаліції готують автобуси з провокаторами, які будуть направлені до Києва. “Вони будуть намагатися ускладнити проведення акцій протесту”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.

Коментуючи заяви представників коаліції щодо їх наміру паралельно проводити свій мітинг, народний депутат підкреслив, що "будь-які можливі паралельні заходи зі сторони правлячої коаліції - це лише намагання ускладнити проведення мирних мітингів опозиції”. “Правлячій коаліції немає від чого захищатися, окрім обурення населення, яке викликає її політика”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, один із керівників Партії регіонів М.ЧЕЧЕТОВ заявив, що Секретаріат Президента дав вказівку зібрати 31 березня в Києві «молодиків з кримінальним минулим» з метою влаштування безладдя та тиску на владу.

М.ЧЕЧЕТОВ стверджує, що молодикам, яких звозять до Києва, платять гроші. «Але їх буде 1-2 тисячі, оскільки ті, хто їх звозить, економлять гроші», - переконаний М.ЧЕЧЕТОВ.

Водночас він наголосив, що до Києва хоче приїхати половина України, в тому числі із західних регіонів, які прагнуть не допустити дестабілізації ситуації в країні. Водночас, відповідаючи на запитання, чи не планує Партія регіонів також звозили своїх людей до столиці, М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що “Партія регіонів, навпаки, відмовляє людей їхати до Києва захищати правлячу коаліцію”. За його словами, людей звозить політичні сили Віктора БАЛОГИ, Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Він назвав їх «партією війни», «авантюристами» і навіть «політичними трупами».

Водночас, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ сказав “Газете по-киевски”: "Думаю, ми разом з ними проведемо мітинг, приєднаємося до них. Ми плануємо організувати форум національної єдності. Зараз якраз обговорюємо, де і коли це зробити. І закликаємо всіх, кому не байдужа доля України, взяти участь в цьому форумі. Якихось запобіжних заходів проти мітингу опозиції не буде. Навіщо це? Цим займаються правоохоронні органи і міністр внутрішніх справ".