Люди Вітренко попереджають Януковича: ”за базар ответишь”

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ на Харцизькому трубному заводі оглянув введену в експлуатацію нову лінію з виробництва труб великого діаметру.

Як передає кореспондент УНІАН, перед заводом В.ЯНУКОВИЧА зустрічали декілька десятків представників Прогресивної соціалістичної партії України і Партії регіонів. Представники ПСПУ тримали транспаранти: «НАТО – нет!», «Янукович, Донбасу за базар ответишь».

Сьогодні вранці в ході робочої поїздки в Донецьку область прем`єр-міністр взяв участь у короткій церемонії богослужіння в Свято-Георгіївському соборі (Макіївка, Донецька область).

В ході робочої поїздки прем`єр-міністра супроводжують віце-прем`єр-міністр Володимир РИБАК, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, міністр житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, голова Державного комітету України з водного господарства Василь СТАШУК та інші.