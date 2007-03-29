Міліція влаштує генеральний шмон

Працівники правоохоронних органів перевірятимуть людей, які прибуватимуть до Києва на суботній мітинг опозиції, на наявність небезпечних предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

При цьому він наголосив, що «це звичайна практика», додавши, що такі ж самі дії за необхідністю виконують співробітники транспортної міліції на поїздах.

За словами К.СТОГНІЯ, “співробітник міліції заходитиме до автобусу з людьми, які прямуватимуть до Києва для участі в акції, та перевірятиме їх на наявність небезпечних предметів для того, щоб унеможливити таким чином порушення громадського порядку під час проведення акції”.

Відповідно, у разі виявлення заборонених речей, вони вилучатимуться, додав він.

Що стосується заявок політичних сил, які мають намір цієї суботи провести мітинг в Києві, К.СТОГНІЙ зазначив, що наразі МВС аналізує ці заявки. Втім, за його словами, на даний час в органах внутрішніх справ немає поки що повної картини, скільки людей візьме участь в зазначеній акції, як і немає «повної картини, хто де збирається проводити».

Крім того, він повідомив, що в зв’язку з намірами опозиційних сил провести свої акції в столиці, зазвичай, як робиться в таких ситуаціях, буде посилено охорону громадського порядку, для чого також будуть залучені співробітники МВС з інших регіонів України. Кількість таких правоохоронців начальник Департаменту не уточняв, оскільки, за його словами, “це залежатиме від кількості осіб, які беруть участь в масових акціях”.

«Київської міліції точно не вистачить», - зауважив К.СТОГНІЙ.