Мартинюк заявляє, що Ющенко повторює дурниці

Перший заступник Голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК упевнений, що дострокових парламентських виборів в Україні «не буде точно».

Про це він заявив у своєму сьогоднішньому інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№57 від 29.03.2007г.).

Зокрема, розмірковуючи про юридичний бік питання про можливий розпуск Верховної Ради, А.МАРТИНЮК заявив: «Я слухаю заяви глави держави з цього приводу і розумію, що його підводять його ж власні юристи, які намагаються повернути ситуацію так, як їм хочеться. А Президент потім ці дурниці публічно повторює».

Відповідаючи на запитання про те, скільки ще буде депутатів, які перейдуть з опозиції в коаліцію, А.МАРТИНЮК сказав: «Багато».

Він також непрямо підтвердив не раз озвучувану представниками опозиції інформацію, що перехід в коаліцію окремі народні депутати здійснюють за гроші. «Зараз деякі народні обранці не приховують, скільки вони платили за місця в списках. Один з них навіть нарікав, що йому довелося викласти 5 мільйонів за 70-е місце! Так скільки ж платять за 20-е або 30-е? До речі, не хочу нікого звинувачувати, але, можливо, переходячи з опозиції в коаліцію, деякі депутати намагаються компенсувати те, що витратили на виборах», - сказав, зокрема, А.МАРТИНЮК.