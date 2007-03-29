Ющенко: час безрезультатних круглих столів минув

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від парламентсько-урядової більшості відмовитись від антизаконних дій і закликає Конституційний Суд України невідкладно оприлюднити висновки з найбільш принципових справ його провадження.

Про це йдеться у Зверненні Президента України з нагоди річниці парламентських виборів 2006 року.

Також глава держави наполягає на затвердженні Верховною Радою у вигляді Закону України ключових домовленостей між більшістю та опозицією, спрямованих на реалізацію стратегічних пріоритетів країни та її громадян.

Говорячи про роботу ВР V cкликання, Президент констатував, що “усвідомлення особливого політичного обов’язку і відповідальності за долю держави і добробут людей досі не стало визначальним мотивом діяльності багатьох українських парламентаріїв”.

За словами В.ЮЩЕНКА, замість того, щоб вести політичний процес конституційним шляхом, окремі політичні сили почали маніпулювати буквою Основного Закону держави і перекручувати його положення.

“За вісім місяців існування чинної парламентської коаліції ми стали свідками цілеспрямованого наступу на конституційний лад країни, постійної боротьби за повноваження з одночасним порушенням волі виборців”, підкреслюється у зверненні.

За переконання Президента, політична нестабільність створила серйозну загрозу національній безпеці, суверенітету та економічному розвитку країни. “Країна втрачає можливості для гостро необхідної боротьби з бідністю, наростаючою злочинністю, корупцією, для проведення політики підвищення соціальних стандартів, для реформи системи охорони здоров’я, для забезпечення першочергових потреб людей”, йдеться у зверненні.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, “за останній рік Україна зіштовхнулася з багатьма цинічними прикладами політичних інтриг і зрад, однак найбільш загрозливою стала тенденція до узурпації влади”.

Президент нагадав, що більшість у парламенті схвалила нелегітимний закон про Кабінет Міністрів, який ставить уряд поза межами Закону, системно порушує Конституцію України і обмежує конституційні права громадян України.

Також глава держави заявив про зухвалу кампанію у Верховній Раді з організації переходу окремих депутатів до діючої коаліції всупереч національному законодавству.

У зв’язку з цим Президент наголосив, що згідно з Конституцією України, у Верховній Раді коаліція формується депутатськими фракціями впродовж одного місяця з дня відкриття першого засідання парламенту або протягом місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції депутатських фракцій.

“Підкреслюю: Конституція визначає чіткі часові рамки формування коаліції і її природу - на основі депутатських фракцій, а не на основі індивідуального чи групового членства”, йдеться у зверненні глави держави.

На переконання В.ЮЩЕНКА, “те, що сьогодні відбувається у Верховній Раді, - це не просто коаліційне переродження, а неприхована ревізія волі українських виборців, порушення Конституції України і пряма дорога беззаконня”.

Президент переконаний, що сукупність таких дій створює підстави для визнання антиконституційним характер роботи парламентської більшості і нелегітимною діяльність уряду України.

“З усію відповідальністю стверджую - результати року діяльності Верховної Ради України не відповідають очікуванням громадян України, окремі позитивні досягнення знівельовано системним політичним і правовим свавіллям, а темпи негативних тенденцій вкотре підтверджують пустопорожність обіцянок і декларацій”, йдеться у зверненні.

Президент наполягає, що такий стан справ повинен бути негайно змінений, і “як всенародно обраний глава Української держави я вимагаю від парламентсько-урядової більшості відмовитись від антизаконних дій, закликаю Конституційний Суд України невідкладно оприлюднити висновки з найбільш принципових справ його провадження та наполягаю на затвердженні парламентом у вигляді Закону України ключових домовленостей між більшістю та опозицією, спрямованих на реалізацію стратегічних пріоритетів країни та її громадян”.

“Час безрезультатних «круглих столів» минув. Політики повинні нести відповідальність. В іншому випадку своє слово скаже Український народ”, підсумував Президент.