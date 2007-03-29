Верховна Рада сьогодні вирішуватиме, як жити далі

Перший віце-спікер Верховної Ради Адам МАРТИНЮК наголошує, що сьогодні о 16.00 відбудуться “не збори коаліції, а збори народних депутатів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам. А.МАРТИНЮК зазначив, що ці збори не є плановими. «Ми не передбачали проводити такі збори, але те, що відбувається на вулиці, і та інформація, яка доходить до нас офіційно, вимагає того, щоб народні депутати порадились і ухвалили рішення, як діяти далі», - сказав він.

За словами А.МАРТИНЮКА, якщо ближчим часом не буде знайдено рішення за “круглим столом” про те, як діяти далі, на вулиці можуть вийти великі маси людей «з обох сторін».

«Ми маємо порадитись, що Верховна Рада має зробити, щоб усе це було мирно. Я не хотів би, щоб у нашому суспільстві було протистояння, яке може призвести до небажаних результатів», - додав він.

А.МАРТИНЮК також не виключив, що в ході сьогоднішніх зборів народних депутатів буде розглядатися питання про доцільність проведення позапланового засідання Верховної Ради. «На даний момент я не бачу необхідності скликати позачергове засідання Верховної Ради», - сказав А.МАРТИНЮК. Водночас, він не виключив, буде ухвалене рішення провести таке засідання ближчим часом, «якщо цього вимагатиме ситуація».

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи погодилися опозиційні фракції парламенту взяти участь у зборах народних депутатів, А.МАРТИНЮК сказав: «мене це не цікавить». «Прийдуть чи ні – це їх право. Це збори, а не сесійне засідання, де треба, мінімум, 226 голосів для прийняття того чи іншого рішення», - додав він. При цьому він зазначив, що на сьогоднішніх зборах може бути ухвалено якесь рішення, але це буде рішення не Верховної Ради, а самих депутатів.

За його словами, якщо виникне необхідність прийняти це рішення як рішення Верховної Ради, тоді буде ухвалене рішення про проведення позачергового пленарного засідання. «Але я не думаю, що треба було б його проводити», - додав він.