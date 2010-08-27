Російські адмірали замовили перед Януковичем слово за Макаренка

Група адміралів та старших офіцерів Військово-Морського Флоту Росії закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вжити заходів для зміни запобіжного заходу стосовно екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА, заарештованого в рамках розслідування кримінальної справи про нанесення Україні збитків за результатами розгляду позову компанії RosUkrEnergo до "НАК Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражному суді.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні адміралів та офіцерів ВМФ РФ до В.ЯНУКОВИЧА.

«Суть нашого звернення пов’язана з долею МАКАРЕНКА Анатолія Вікторовича, колишнього голови Державної митної служби України, нашого товариша по службі на атомному підводному флоті в Заполяр’ї та у Федеральній прикордонній службі Росії», - йдеться у зверненні.

Автори документа, серед яких Герої Росії та Радянського Союзу, повідомляють Президента України, що напередодні Дня Військово-Морського Флоту Росії 25 липня, «що якісно, по новому відзначався нашими державами», з метою моральної підтримки А.МАКАРЕНКА та його родини через українські засоби масової інформації вони закликали змінити стосовно нього запобіжний захід, «оскільки впевнені в тому, що він не сховається від правосуддя, і не буде перешкоджати об`єктивному розслідуванню справи».

«На жаль, 20 серпня 2010 року Печерський районний суд Києва продовжив А.В.МАКАРЕНКУ термін перебування під вартою до 10 жовтня 2010 року”, - сказано у зверненні.

Адмірали та офіцери ВМФ РФ підкреслюють, що жодним чином не намагаються втручатися у перебіг слідства або давати рекомендації. Разом із тим, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА, вони пишуть: «Вимушені інформувати Вас, що упродовж двох місяців перебування А.В.МАКАРЕНКА під вартою з ним лише двічі проводилися слідчі дії, побачення з родиною заборонені. Ми розуміємо, що подібні «шероховатості» у слідчих діях мають місце не лише в Україні, але й в інших країнах, в тому числі у Російській Федерації. Але, враховуючи загальносвітову практику правосуддя щодо недоцільності утримання під вартою осіб, які звинувачуються в економічних злочинах, сподіваємося, що її застосування можливе і у цьому конкретному випадку».

У зв’язку з цим автори звернення звертаються до В.ЯНУКОВИЧА з проханням вжити заходів для зміни запобіжного заходу стосовно А.МАКАРЕНКА.

Звернення підписали Герой Російської Федерації, віце-адмірал запасу М.В.МОЦАК, Герой Російської Федерації, контр-адмірала запасу В.Ф.МАКЄЄВ, віце-адмірал запасу А.В.БАГЛАЄВ, контр-адмірал запасу І.В.ДОНСКОЙ та інші. Також листа за дорученням 23-х членів екіпажу, де проходив службу А.МАКАРЕНКО, підписав його колишній командир, капітан 1-го рангу запасу В.А.УТКІН.

У зверненні наголошується, що таку позицію «поділяють сотні інших діючих офіцерів».

У своєму попередньому зверненні адмірали та старші офіцери ВМФ Росії відзначали виключну порядність свого колишнього колеги А.МАКАРЕНКА, який ніс службу на атомних підводних човнах Північного флоту.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

20 серпня Печерський районний суд Києва продовжив його арешт до 10 жовтня.