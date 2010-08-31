БЮТ: погіршення ситуації в країні приводить людей до опозиції

Народний депутат від БЮТ, міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО вважає, що більшість українських громадян почали песимістично оцінювати ситуацію в країні через “антинародну” політику, яку здійснює нинішня влада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив, коментуючи результати дослідження Міжнародного центру перспективних досліджень та компанії GfK Ukraine, згідно з яким у липні в Україні відбувся обвал індексу споживчих настроїв на понад 8 пунктів, що зумовлене погіршенням економічних очікувань.

А.СЕНЧЕНКО зазначив, що такі песимістичні настрої у суспільстві зумовлені невиконаними обіцянками, з якими Партія регіонів йшла на вибори.

«По-перше, вони обіцяли підвищити соціальні стандарти, а натомість підвищили пенсію більшості пенсіонерів лише на 3 грн. По-друге, вони обдурили понад 5 млн. людей, які займаються власним малим та середнім бізнесом, адже не виконали обіцянку надати 5-річні податкові канікули. По-третє, влада планомірно будує в країні тоталітарний режим, тисне на свободу слова, активно впроваджує податковий терор», - наголосив народний депутат.

На його думку, нинішня правляча верхівка не робить жодних висновків зі своїх дій і, відповідно, не може змінити ситуацію на краще, тому падіння рейтингу, яке фіксується останні два місяці, буде тільки збільшуватись, адже кредит людської довіри влада уже вичерпала.

«Погіршення ситуації в країні спонукає людей переходити в опозицію до влади, і рано чи пізно тихе невдоволення переросте у протести та демонстрації, а це, в свою чергу, призведе до усунення теперішніх можновладців від керма країни», - сказав А.СЕНЧЕНКО.