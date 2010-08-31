Керівників обласних телерадіокомпаній змушують вступати у ПР?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що керівників обласних телерадіокомпаній змушують вступати у Партію регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це віце-спікер сказав в ефірі телеканалу.

«У нас незаконно знімаються керівники обласних телерадіокомпаній, їх зараз заставляють всіх вступати в Партію регіонів, вже кілька керівників вступило…», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він вважає, що нова президентська команда зараз, на початку виборів до місцевих рад, почне персональну роботу із власниками каналів, і в разі, коли вони вестимуть «правильну» редакційну політику, їм дадуть невелику кількість частот.

«Вони що в Нацраді приймають рішення?.. Їм дадуть «пустограку», де буде написано скільки кому дати» - сказав М.ТОМЕНКО.

«Члени Партії регіонів говорять про те, що вони не впливають (на інформаційну політику), депутати не впливають, ніхто не впливає… Фактично один чоловік впливає на те, яка буде інформаційна політика в країні. Не треба ілюзій. Не впливає ні Держтелерадіо, ні Нацрада. Сьогодні всі конституційні органи влади, які займаються інформаційною політикою ні на що не впливають. Є кілька людей, які як би на дозвіллі - хтось займається СБУ, хтось ще чимось - і вони на дозвіллі, ввечері збирають людей і говорять, як це все вирішувати» - сказав М.ТОМЕНКО.

М.ТОМЕНКО також вважає, що напруга всередині владної команди зростає.

«Конфліктність всередині влади є. Вона не сьогодні-завтра може прорвати. Дуже багато людей, особливо, які залишилися поза сферою прийняття рішень, незадоволені. Одна з дуже серйозних проблем, яку допустила сьогоднішня влада, - це те, що вони навіть своєю регіональною елітою знехтували», - зазначив він.

Коментуючи заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Німеччині про дотримання владою демократичних стандартів, М.ТОМЕНКО зауважив: «Є великий позитив, що ЯНУКОВИЧ вміє читати, в принципі, і читає, що йому пишуть. Аби ще ми жили по-написаному, ми б ідеальною країною були».